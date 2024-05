La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Cagionati detto di danni

Aggettivo, forma flessa

arrecati m pl

plurale di arrecato

Voce verbale

arrecati

participio passato maschile plurale di arrecare

Sillabazione

ar | re | cà | ti

Etimologia / Derivazione

vedi arrecare

Sinonimi

addotti, portati, recati

cagionati,causati, indotti, procurati,

apportati, creati, determinati, generati, prodotti, provocati









