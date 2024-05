La Soluzione ♚ La Britney cantante La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPEARS . Ecco la soluzione verificata per la definizione La Britney cantante. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SPEARS

Significato della soluzione per: La britney cantante Britney Jean Spears (McComb, 2 dicembre 1981) è una cantante, ballerina, attrice, personaggio televisivo e stilista statunitense. È tra le più celebri e premiate artiste della storia della musica pop. Nella sua carriera ha vinto un Grammy Award (2005), 12 Billboard Music Awards, 6 MTV Video Music Awards, 4 World Music Awards, 1 Premio Emmy e 1 American Music Award. È entrata nei Guinness dei Primati per 13 volte e le è stata dedicata una stella nella Hollywood Walk of Fame all’età di 21 anni.

Altre Definizioni con spears; britney; cantante;