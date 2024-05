Significato della soluzione per: La babysitter di una volta

Sostantivo

Una baby sitter (pronuncia italianizzata AFI: /bbi'sitter/; pronuncia inglese: /'bebist(r)/), scritto anche babysitter o baby-sitter, e in italiano anche bambinaia, è una persona che per lavoro si occupa di accudire (a tempo pieno oppure occasionalmente) i figli di altre persone. Nel caso in cui la bambinaia svolga un'attività a tempo pieno, in modo continuativo negli anni ed esercitando anche una funzione educativa, viene detta anche tata.

bambinaia f sing (pl.: bambinaie)

(professione) donna o ragazza addetta alla custodia dei bambini

Sillabazione

bam | bi | nà | ia

Pronuncia

IPA: /bambi'naja/

Etimologia / Derivazione

deriva da bambino

Sinonimi