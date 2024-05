L armadio con il nécessaire dell analista chimico

Significato della soluzione per: L armadio con il necessaire dell analista chimico

Verbo

Intransitivo

Per reagentario chimico o reagentario si intende sia un armadio sia un magazzino in cui sono conservati i reagenti chimici di un laboratorio. Per entrambi questi tipi di reagentari sono previste particolari norme di costruzione che variano a seconda della pericolosità, e in generale delle caratteristiche, dei reagenti conservati. Queste norme vanno dai materiali di costruzione al tipo di sistema di aerazione ai sistemi di sicurezza.

reagire (vai alla coniugazione)

contrapporsi ad un'azione altrui o ad un evento

Sillabazione

re | a | gì | re

Pronuncia

IPA: /rea'dire/

Etimologia / Derivazione

composto da re- (dal latino re-) e agire ( dal francese agir)

Citazione

Sinonimi

contrattaccare, controbattere, insorgere,opporsi, ribellarsi, rispondere, rivoltarsi

contrastare

ribattere, protestare

(di organo o organismo) rispondere a uno stimolo, attivare una reazione

(chimica) (di elemento o composto) combinarsi

Contrari

accettare, acconsentire, approvare, rassegnarsi, sopportare, subire, tollerare adattarsi,

(familiare) abbozzare

Parole derivate