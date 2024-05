La Soluzione ♚ Alimenta il Maggiore La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TOCE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Alimenta il Maggiore. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TOCE

Significato della soluzione per: Alimenta il maggiore Il Toce, o più propriamente "la" Toce (Tòs in ossolano, Riss in walser), è un fiume italiano che scorre in Piemonte. È il fiume principale della Val d'Ossola, che percorre da nord a sud. Il vasto bacino idrografico, a parte due piccole porzioni in territorio elvetico e in provincia di Novara, è contenuto nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

