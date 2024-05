Significato della soluzione per: Affermativo

Aggettivo

affermativo m sing

Sillabazione

af | fer | ma | tì | vo

Pronuncia

IPA: /afferma'tivo/

Etimologia / Derivazione

dal latino affirmativus

Sinonimi

(di cenno, risposta) assertivo, asseverativo, confermativo, assenziente, consenziente

assertivo, asseverativo, confermativo, assenziente, consenziente (di esito, risultato) positivo, favorevole, riuscito





Contrari