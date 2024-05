La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Si visita con il cicerone

Sostantivo

Il museo è una raccolta, pubblica o privata, di manufatti relativi a uno o più settori della cultura (tra cui in particolare, per tradizione, l'arte), della scienza e della tecnica. L'International Council of Museums lo definisce «un’istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale.

museo ( approfondimento) m sing (pl.: musei)

(arte) luogo dove sono raccolti e conservati gli oggetti d'interesse storico, scientifico e artistico in modo sistematico e organizzato con scopo documentaristico, didattico e di conservazione ieri sono stato al museo archeologico (senso figurato) luogo pieno di cose

Sillabazione

mu | sè | o

Pronuncia

IPA: /mu'zo/

Etimologia / Derivazione

dal greco se (e poi dal latino Museum) derivazione di sa cioè "Musa"; significa quindi "luogo dedicato alle muse" dal nome del palazzo che conteneva l'antica biblioteca di Alessandria d'Egitto, una delle sette meraviglie del mondo

Sinonimi

collezione, esposizione, esposizione permanente

(di quadri) galleria, raccolta, pinacoteca

Parole derivate

museografia, museografico, museologia, museotecnico

Iponimi