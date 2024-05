Significato della soluzione per: Sono tre in sessanta

Aggettivo, forma flessa

esse f pl

(letterario) queste, vedi esso

Pronome

esse 2ª pers. f pl

in funzione di soggetto, riferito a un gruppo di persone o cose tutte di genere femminile, soprattutto nel linguaggio formale (nell'uso colloquiale è ormai sostitutito da loro); (raro) in funzione di complemento, soprattutto nel linguaggio burocratico: chi per esse , la di esse cosa...

Pronuncia

IPA: /'esse/

Sillabazione

és | se

Etimologia / Derivazione

dal latino ipsas ossia queste, attraverso il proto italico ipsai con assimilazione della "p" e fusione del dittongo finale

Varianti

elle (antico, solo per persone)

elleno (antico, solo per persone)

loro

Latino

Voce verbale

esse

infinito presente attivo di sum

Voce verbale

esse

infinito presente attivo di edo

Sillabazione

(voce del verbo sum) es | se

(voce del verbo edo) es | se

Pronuncia

(voce del verbo sum) (pronuncia classica ) IPA: /'es.se/ (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'es.se/

(voce del verbo edo) (pronuncia classica ) IPA: /'es.se/ (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /'es.se/



Etimologia / Derivazione

vedi sum

vedi edo

Uso / Precisazioni

per antica convenzione, i verbi latini sono definiti in base alla prima persona singolare dell'indicativo presente; per la definizione, etimologia etc. del verbo si veda dunque sum o edo

Varianti

(infinito presente attivo di edo) edere

Piemontese

Voce verbale

esse (vai alla coniugazione)

infinito presente del verbo essere, sussistere, esistere, trovarsi. I son strach: sono stanco

Pronuncia

IPA: /'se/

Etimologia / Derivazione

dal latino esse, infinito presente attivo di sum, "essere"