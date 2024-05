Un raggio di grande utilità

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Un raggio di grande utilita

Inglese

Sostantivo

laser

(fisica) (elettronica) laser

Finlandese

Sostantivo

laser

(fisica) (elettronica) laser

Acronimo / Abbreviazione

laser ( approfondimento)

(fisica) (elettronica) dispositivo elettronico in grado di emettere un fascio di luce monocromatico, brillante e coerente, usato per applicazioni industriali e biomediche

Sillabazione

là | ser

Pronuncia

IPA: /'lazer/

Etimologia / Derivazione

Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, letteralmente "amplificazione di luce con emissione stimolata di radiazioni"

