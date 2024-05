Significato della soluzione per: Il pier paolo autore di petrolio e ragazzi di vita

Sostantivo

farlocco m sing

individuo sprovveduto, ingannabile, distratto (per estensione) oggetto falso, taroccato, comunque di poco valore

Sillabazione

far | lòc | co

Pronuncia

IPA: /far'lkko/

Etimologia / Derivazione

la voce farlocco si diffuse in italiano negli anni ’50 del XX secolo dal gergo delle borgate romane tramite i film e i romanzi di P. P. Pasolini. In Una vita violenta gli si dà il significato di "straniero". Era una voce di origine gergale, non dialettale, usata in ambito carcerario e dagli scippatori per riferirsi alle potenziali vittime (solitamente turisti), distratte e non vigili. La voce non era impiegata solo in area romana, poiché è documentata anche nel Settentrione: nella forma ferloch è attestata in Piemonte già nell'Ottocento, col significato di chiacchierone, ciarlone [...] che favella molto e senza fondamento. Di qui poi il significato di gonzo, sprovveduto, persona facile da truffare o derubare