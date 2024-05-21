Località amalfitana dell Auditorium Oscar Niemeyer

SOLUZIONE: RAVELLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Località amalfitana dell Auditorium Oscar Niemeyer" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Località amalfitana dell Auditorium Oscar Niemeyer". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Ravello? Ravello è una pittoresca cittadina situata sulla costiera amalfitana, famosa per le sue viste mozzafiato e i suoi edifici storici. Questo borgo affascinante ospita l’omonimo Auditorium, progettato dal celebre architetto Oscar Niemeyer, che si integra armoniosamente con il paesaggio circostante. La posizione elevata permette di ammirare il mare e i dintorni in modo unico. La sua atmosfera tranquilla e le attrazioni culturali rendono Ravello una meta di grande richiamo per i visitatori.

Per risolvere la definizione "Località amalfitana dell Auditorium Oscar Niemeyer", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Località amalfitana dell Auditorium Oscar Niemeyer" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ravello:

R Roma A Ancona V Venezia E Empoli L Livorno L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Località amalfitana dell Auditorium Oscar Niemeyer" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

