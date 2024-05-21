Equivale all ovest

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Equivale all ovest' è 'Occidente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OCCIDENTE

Perché la soluzione è Occidente? L'Occidente rappresenta la direzione opposta all'est, indicando la parte del mondo che si trova dietro l'orizzonte rispetto a chi si trova in una posizione centrale. Questo termine si collega strettamente all'ovest, che è la direzione in cui tramonta il sole, segnando il limite tra il giorno e la notte in molte culture. La parola assume anche connotazioni culturali, storiche e geografiche, richiamando le regioni europee, americane e altre aree considerate occidentali. La sua comprensione permette di orientarsi nel mondo e nelle mappe.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Equivale all ovest". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Equivale all ovest nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Occidente

La definizione "Equivale all ovest" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Equivale all ovest" conferma che la soluzione 'Occidente' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Occidente

O Otranto C Como C Como I Imola D Domodossola E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Equivale all ovest" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Occidente' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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