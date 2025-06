Lo è l alunno che deve ripetere l anno nei cruciverba: la soluzione è Bocciato

BOCCIATO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Bocciato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Bocciato.

Perché la soluzione è Bocciato? BOCCIATO indica chi ha superato un esame o un anno scolastico con insufficienza e deve ripetere l'anno. È il termine usato per chi non ha raggiunto i voti necessari per proseguire senza ripetere. In parole semplici, rappresenta chi non ha superato la prova e deve rimettersi in gioco. Una parola che spesso si sente parlare nel contesto scolastico, simbolo di una sfida da affrontare nuovamente.

