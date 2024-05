Significato della soluzione per: Una provincia veneta

Nome proprio

Padova ( approfondimento) f sing

(toponimo) (geografia) capoluogo di provincia, nella regione Veneto in Italia

Nome proprio

Padova inv

cognome poco comune, si trova soprattutto in Lombardia

Sillabazione

Pà | do | va

Pronuncia

IPA: /'padova/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

in latino la voce, presa presumibilmente dal volgare locale, era resa con "Patavium" che nel periodo classico era pronunciata "patauium" (e dunque la forma volgare locale era forse "*Pataua"); dalla monottongazione di "au" in "o" il nome in veneto è diventato "Padoa" e fu trascritto "Padua" nel latino medievale; nel volgare toscano e di conseguenza in italiano si è invece preferita la labializzazione della "u" della voce classica, ottenendo la forma ibrida Padova in assonanza con la voce in veneto. Il cognome deriva dal nome della città

Parole derivate