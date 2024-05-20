Prossimità temporale

Home / Soluzioni Cruciverba / Prossimità temporale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prossimità temporale' è 'Imminenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMMINENZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prossimità temporale" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prossimità temporale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Imminenza? L’imminenza si riferisce a un evento che si avvicina nel tempo, caratterizzato dalla sensazione di prossimità temporale. Essa indica che qualcosa sta per accadere a breve, creando un senso di urgenza e di immediatezza. La percezione dell’imminenza può influenzare le decisioni e le reazioni delle persone, rendendo evidente la stretta connessione tra il concetto e la percezione di un avvenimento prossimo nel tempo. La sensazione di prossimità temporale si manifesta attraverso segnali che anticipano un evento imminente.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Prossimità temporale nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Imminenza

Se la definizione "Prossimità temporale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prossimità temporale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Imminenza:

I Imola M Milano M Milano I Imola N Napoli E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prossimità temporale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Incombenza vicinanzaRitorna dopo il temporaleFine del temporaleLo si vede dopo il temporaleTorna passato il temporaleRivelatore come il tuono per il temporale