Curiosità e Significato di Fialetta

Vuoi sapere di più su Fialetta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere

Perché la soluzione è Fialetta? Fialetta è un piccolo contenitore, spesso di vetro o plastica, usato per raccogliere campioni di liquidi come sangue o urine da analizzare in laboratorio. È un oggetto essenziale nelle analisi mediche, facilitando il trasporto e l'esame dei campioni. Quindi, quando si parla di piccolo flacone per le analisi, ci si riferisce proprio a una fialetta, un alleato fondamentale per le diagnosi.

Come si scrive la soluzione Fialetta

La definizione "Piccolo flacone per le analisi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T E G T H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GHETTO" GHETTO

