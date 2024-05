La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: La negri della poesia

Nome proprio

Ada f

nome proprio di persona femminile (toponimo) città dell'Ungheria (toponimo) contea dell'Idaho

Etimologia / Derivazione

(antroponimo femminile) di origine tedesca, è la forma abbreviata di tutti i nomi che cominciano con Ad- e deriva dalla voce athala, "padre, discendenza" e quindi in senso lato di nobile stirpe. È considerato anche come nome di origine ebraica, in tal caso significa "ornamento"