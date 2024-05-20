La moneta che i truffatori rifilano
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La moneta che i truffatori rifilano' è 'Patacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PATACCA
Perché la soluzione è Patacca? Una patacca è una moneta falsa o di scarso valore che viene spesso distribuita da truffatori per ingannare le persone. Questa parola si riferisce a una moneta che non ha valore reale e viene usata per truffare o imbrogliarsi. Chi riceve una patacca può essere ingannato e credere di avere un vero denaro tra le mani, ma in realtà si tratta di una riproduzione senza valore. La presenza di una patacca può creare confusione e inganno tra chi la riceve.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La moneta che i truffatori rifilano". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
La moneta che i truffatori rifilano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Patacca
La definizione "La moneta che i truffatori rifilano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La moneta che i truffatori rifilano" conferma che la soluzione 'Patacca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Patacca
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La moneta che i truffatori rifilano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Patacca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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