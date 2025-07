Il Maurizio ciclista oro mondiale in linea nell 88 nei cruciverba: la soluzione è Fondriest

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Maurizio ciclista oro mondiale in linea nell 88

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il Maurizio ciclista oro mondiale in linea nell 88' è 'Fondriest'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FONDRIEST

Curiosità e Significato di Fondriest

Vuoi sapere di più su Fondriest? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Fondriest.

Perché la soluzione è Fondriest? Fon driest è un cognome italiano noto nel mondo del ciclismo, associato a Maurizio Fondriest, campione mondiale in linea nel 1988. La sua carriera brillante ha portato il nome a essere ricordato per le imprese sportive e la passione per la bicicletta, incarnando dedizione e talento. Un esempio di eccellenza italiana nello sport che ha lasciato un segno indelebile nella storia del ciclismo.

Come si scrive la soluzione Fondriest

Non riesci a risolvere la definizione "Il Maurizio ciclista oro mondiale in linea nell 88"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

R Roma

I Imola

E Empoli

S Savona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E C D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIECI" DIECI

