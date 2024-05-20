José Carlos pensatore e saggista peruviano

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'José Carlos pensatore e saggista peruviano' è 'Mariategui'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARIATEGUI

Perché la soluzione è Mariategui? José Carlos Mariátegui è riconosciuto come uno dei pensatori e saggisti più influenti del Perù, noto per aver analizzato profondamente le dinamiche sociali, culturali ed economiche del suo paese. La sua capacità di interpretare le sfide della società peruviana attraverso un approccio critico e innovativo ha lasciato un segno indelebile nel panorama intellettuale latinoamericano. La sua opera si distingue per l’attenzione alle radici indigene e alle questioni di giustizia sociale, rendendolo una figura centrale nel pensiero latinoamericano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "José Carlos pensatore e saggista peruviano". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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José Carlos pensatore e saggista peruviano nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Mariategui

La soluzione associata alla definizione "José Carlos pensatore e saggista peruviano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "José Carlos pensatore e saggista peruviano" conferma che la soluzione 'Mariategui' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Mariategui

M Milano A Ancona R Roma I Imola A Ancona T Torino E Empoli G Genova U Udine I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "José Carlos pensatore e saggista peruviano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mariategui' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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