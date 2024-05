Significato della soluzione per: L hanno le cose corporee

Sostantivo

materialità f inv

(senso figurato) quanto risulta impoverito di interiorità e/o di vigore spirituale l'etica religiosa insegna soprattutto a non cadere nella materialità (senso figurato) (per estensione) velo dietro al quale si cela l'ambito spirituale nella materialità è comunque possibile scorgere molti segni veritieri (spregiativo) desiderio e passioni iniqui; indipendenza o autonomia apparenti rispetto alla volontà divina l'opacità della materialità (per estensione) il perseguimento del solo lavoro, il desiderio quindi per il lusso soltanto o per cose simili ad esso e la passione viscerale per tutto ciò che è opposto alla devozione religiosa poiché foriera di vizi quali l'alcol o le droghe ed i locali, la materialità è un incubo per chi vive la religione ebraica in modo veramente spirituale

Sillabazione

ma | te | ria | li | tà

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

deriva da materiale

Sinonimi

corporeità, concretezza, realtà, fisicità, tangibilità, praticità

(senso figurato) grossolanità, volgarità, maleducazione, rozzezza

Contrari

astrattezza, immaterialità, spiritualità, idealità

( senso figurato ) finezza, raffinatezza, signorilità

finezza, raffinatezza, signorilità ( per estensione ) elevatezza

elevatezza trascendentalità

( per estensione ) virtù

virtù (senso figurato) pienezza

Termini correlati

materialismo

( per estensione ) desiderio, istinto

desiderio, istinto ( per estensione ) mediocrità

mediocrità ( per estensione ) vizioso, meschino, iniquo

vizioso, meschino, iniquo esistenza

mondo

anima, corpo

verità, bene, pace

ateismo, eresia

(senso figurato) fede, luce

Da non confondere con

da non confondere con il gretto materialismo che invece è in netta contrapposizione con un limite accessibile ed accettabile di materialità: il materialismo è tale nell'ottica storica della rivoluzione industriale quando "i lavoratori di fatica" si ribellarono ai "macchinari" stessi delle prime fabbriche meccaniche e tecnologiche, anche tessili ed alimentari... Essi "vedevano con ostilità l'industria" perché probabilmente senza una lungimiranza tale da scorgere aumento di ricchezza e lavoro, decidendo così di distruggere letteralmente un'opportunità ed un'occasione poi manifeste nell'epoca attuale in modo evidente a tutti; dal materialismo sorgono quindi i regimi comunisti ma anche quelli totalitari dittatoriali dell'industria bellica, i primi con un'efferata ipocrisia verso l'ingenuità delle masse, appunto senza una meta come cittadini liberi, nel secondo caso crudelmente contrapposti con un "motus belligerante", come detto: ad ogni azione una reazione opposta ed equivalente... ma entrambi casi di distruzione ed oppressione... ... ...