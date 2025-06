Citazioni d onore o di merito nei cruciverba: la soluzione è Menzioni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Citazioni d onore o di merito' è 'Menzioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENZIONI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Menzioni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Menzioni? Le menzioni sono riconoscimenti ufficiali per un merito speciale, un risultato o un comportamento ammirevole. Vengono assegnate per premiare l’impegno, la bravura o l’eccellenza, spesso in ambiti come competizioni, premi o riconoscimenti pubblici. Sono un modo per valorizzare e mettere in luce chi si distingue, offrendo gratificazione e stimolo a migliorarsi ulteriormente. In sintesi, rappresentano un attestato di stima e apprezzamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha la parola decisiva nelle questioni d onoreUn posto d onore per gli invitatiOrdine al Merito della RepubblicaC è quella d onoreI limiti d onore

M Milano

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

