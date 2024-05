La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Era l imperatrice russa

Sostantivo, forma flessa

zarina f sing

(storia) titolo utilizzato per riferirsi alla consorte reale dello zar; imperatrice di Russia (storia) impropriamente utilizzato per riferirsi anche alla o alle figlie (femmine) dello zar di Russia; principessa di Russia (per estensione) moglie di qualche pezzo grosso

Sillabazione

za | rì | na

Pronuncia

IPA: /tsa'rina/

Etimologia / Derivazione

dal russo zariza, titolo della consorte reale nella Russia imperiale. L'utilizzo italiano per riferirsi alla principessa imperiale è improprio, ma piuttosto diffuso nel parlare comune; il termine corretto per quest'ultima sarebbe tuttavia zarevna (in russo zarevna). Si veda anche zar

Termini correlati