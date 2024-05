La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Il collettivo di scrittori autore di proletkult

Cinese

Hanzi

(vai ai composti)

Hanzi tradizionale e semplificato; 4 tratti, radicale 71 ()+0

Pronuncia (pinyin): wú

Significato (come carattere):

non essere, non avere, non esistere utilizzato come radicale Kangxi numero 71 (vedi gli hanzi con questo radicale) variante semplificata di wú - "senza"

Avverbio

(letterario) non (avverbio di negazione) senza (soprattutto in parole composte) wúmíng - senza nome, anonimo

- senza nome, anonimo wúbian - senza limite, illimitato

Pronuncia

pinyin: wú

Etimologia / Derivazione

carattere derivato da pittogramma. Il pittogramma si ritrova già nelle iscrizioni su ossa oracolari risalenti all'età del bronzo, e successivamente sulle incisioni bronzee di epoca Zhong; le immagini sottostanti ne illustrano l'evoluzione grafica fino alla forma attuale.

L'etimologia del carattere coincide con quella di , ed i due caratteri sono stati utilizzati in modo interscambiale per esprimere negazione almeno fino alla Dinastia Tang (VII - X secolo d.C.). È stato poi adottato come variante semplificata di nella Cina moderna (anni '50 del XX secolo)







Termini correlati

(avverbi di negazione) méi; bù

Varianti

(radicale 71)

Giapponese

Kanji

Kanji non comune (Hyogai kanji); 4 tratti, radicale 71 ()+0

Lettura On: (bu), (mu)

Lettura Kun: (nai)

Significato (come carattere):

non essere, non avere, non esistere utilizzato come radicale () numero 71 (vedi i kanji con questo radicale)

Etimologia / Derivazione

come kanji, derivato dal corrispondente hanzi cinese

Varianti

(radicale 71)

cinese MDBG Chinese-English dictionary, ricerca per ""

giapponese Denshi Jisho - Online Japanese dictionary, ricerca per ""



