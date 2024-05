zingara andalusa

Aggettivo

Curiosità su: I popoli romaní sono un insieme di popolazioni accomunate dall'uso (presente o passato) della lingua romaní. Originariamente fuoricasta dell'India settentrionale, i popoli romaní si stabilirono in Europa nel corso del Medioevo e si sono diffusi in tempi più recenti anche in altri continenti (America). Le popolazioni romaní sono in massima parte stanziali e hanno generalmente le cittadinanze degli stati di rispettiva residenza. Tra i principali gruppi romaní in Italia vi sono i rom e i sinti. La disciplina che si occupa di studiare la storia, lingua e cultura dei popoli romaní (da non confondersi con i romeni) è la romanologia. Nell'uso corrente, in italiano, si fa riferimento ai popoli romaní con termini quali "zingari" (o "zingani" o "zigani") e "gitani". Tali termini tuttavia sono percepiti da gran parte delle persone romaní come dispregiative e offensive, oltre che essere, in generale, negativamente connotate.

zigano m

un gitano, specialmente dell'Ungheria un musicista da strada, di solito che suona il violino

Sostantivo

zigano m

Sillabazione

zi | gà | no

Pronuncia

IPA: /tsi'gano/

Etimologia / Derivazione

dal francese tsigane, a sua volta dall'ungherese cigány

Sinonimi

zingaro, nomade, gitano

Varianti