Vesti uguali da secoli

Sostantivo, forma flessa

sai m pl

plurale di saio

Voce verbale

sai

seconda persona singolare dell'indicativo presente di sapere tu sai il mio nome

Sillabazione

sà | i

Etimologia / Derivazione

(plurale di saio) vedi saio

vedi saio (voce verbale) vedi sapere

Sinonimi

(seconda persona singolare dell'indicativo presente di sapere) conosci, hai appreso, hai imparato, hai udito, hai sperimentato, hai notizia, hai cognizione, vieni a conoscenza, senti dire, apprendi, intendi, sei informato, sei al corrente, sei certo

conosci, hai appreso, hai imparato, hai udito, hai sperimentato, hai notizia, hai cognizione, vieni a conoscenza, senti dire, apprendi, intendi, sei informato, sei al corrente, sei certo sei dotto, sei colto, sei erudito

sei consapevole, hai coscienza, ti rendi conto, hai ben chiaro

prevedi, presagisci

(in una disciplina, in un settore) sei bravo, sei abile, sei capace, sei esperto, sei pratico, ti intendi, sei padrone, hai la padronanza, sei in grado, puoi, riesci, hai l’abilità, hai dimestichezza

