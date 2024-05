Una sua lingua è l urdu

Nome proprio

Curiosità su: Il Pakistan o Pachistan, ufficialmente Repubblica Islamica del Pakistan (in urdu , Islami Jumhuriyah Pakistan; in inglese Islamic Republic of Pakistan), è uno Stato dell'Asia meridionale, il quinto più popoloso al mondo, con una popolazione superiore ai 241 milioni di abitanti ed il 35º più esteso con 783 940 km². A sud, ha una costa che si estende per 1 046 chilometri sul Mar Arabico e sul Golfo di Oman, a est confina con l'India, a ovest con l'Afghanistan, mentre con l'Iran e la Cina confina rispettivamente a sud-ovest e all'estremo nord-est. A nord è separato dal Tagikistan dal corridoio del Wakhan dell'Afghanistan, mentre condivide anche un confine marittimo con l'Oman. La capitale è Islamabad. Il suo territorio è considerato una culla della civiltà e in precedenza fu sede di diverse culture antiche, tra cui quella Mehrgarh del neolitico e la civiltà della valle dell'Indo dell'età del bronzo. In seguito vi succedettero regni governati da persone di fedi e culture diverse, tra cui indù, indo-greci, buddhisti, musulmani, turco-mongoli, afgani e sikh.

Pakistan ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) stato dell'Asia meridionale, la cui capitale è Islamabad, e confinante con l'Iran ad ovest, con l'Afghanistan a nord, con la Cina a nord-est, con l'India ad est e con il Mar Arabico a sud

Sillabazione

Pa | ki | stàn

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

Parole derivate

pachistano

Iperonimi