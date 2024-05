Una striscia di pubblicità online

Tedesco

Sostantivo

Curiosità su: Nel web, un banner (web banner o banner ad, dall'inglese "banner" che letteralmente significa bandiera, vessillo o striscione) è una forma di pubblicità che consiste in una immagine a striscia, spesso posta all'inizio di una pagina web di un rispettivo sito web. I banner web funzionano allo stesso modo degli annunci pubblicitari tradizionali: notificano ai consumatori il prodotto o servizio e presentano i motivi per cui il consumatore dovrebbe scegliere il prodotto in questione, un fatto documentato per la prima volta su HotWired nel 1996 dai ricercatori Rex Briggs e Nigel Hollis. I banner web si differenziano per il fatto che i risultati delle campagne pubblicitarie possono essere monitorati in tempo reale e possono essere mirati agli interessi dello spettatore.

Banner n

vessillo (informatica) banner

Sillabazione

Ban | ner

