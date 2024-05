Una personalità in vista del paese

Aggettivo

Curiosità su: Mdina (forma estesa in maltese L-Imdina, in italiano anche Medina) è l'antica capitale di Malta. Conosciuta anche come "la "Città vecchia" o la "Città silenziosa" (Il-Belt is-Siekta in maltese), ha il titolo di Città Notabile. Conserva ancora un aspetto monumentale, sebbene sia ormai abitata da poche centinaia di persone. Nonostante le sue austere mura medievali, l'interno è stato arricchito dai meravigliosi palazzi delle maggiori famiglie nobiliari maltesi.

notabile m e f (pl.: notabili)

degno di nota

Sostantivo

notabile m e f sing (pl.: notabili)

(sociologia) personaggio di riguardo per prestigio, fama, autorità, condizione sociale ed economica, che ha grande influenza in una comunità

Sillabazione

no | tà | bi | le

Pronuncia

IPA: /no'tabile/

Etimologia / Derivazione

deriva da notare, dal latino notare cioè "contrassegnare", derivazione di nota ossia "nota"

Sinonimi

(degno di nota) importante, apprezzabile, considerevole, cospicuo, pregevole, ragguardevole, rilevante, stimabile, valutabile, notevole

importante, apprezzabile, considerevole, cospicuo, pregevole, ragguardevole, rilevante, stimabile, valutabile, notevole (personaggio) autorità, boss, personalità, personaggio autorevole, pezzo grosso, persona importante, maggiorente, vip, maggiorente, dignitario

Contrari

esiguo, insignificante, irrilevante, irrisorio, modesto, trascurabile,

normale, comune, ordinario

Parole derivate