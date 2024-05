Una famosa sinfonia

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: L'Eroica – casa editrice milanese L'Eroica – manifestazione cicloturistica che si svolge in provincia di Siena L'eroica – rivista italiana d'arte e letteratura pubblicata tra gli anni 1911-1921 e tra il 1924-1944 Sinfonia n. 3 "Eroica" – sinfonia n. 3 di Beethoven, in Mi bemolle maggiore op. 55, detta Eroica Eroica - La gloria di Napoleone – manga storico di Riyoko Ikeda del 1987 Eroica – film di Walter Kolm-Veltée del 1949 Eroica – film di Andrzej Munk del 1958 Eroica – film di Michael Cacoyannis del 1960 Eroica – film per la televisione di Simon Cellan Jones del 2003 inerente a Ludwig van Beethoven Eroica – album di Wendy & Lisa del 1990 Eroica – un tipo di viticoltura.

eroica f sing

femminile di eroico

Sillabazione

e | ròi | ca

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

vedi eroico

Sinonimi

epica, mitica, favolosa, gloriosa, nobile, leggendaria, coraggiosa, valorosa, intrepida, straordinaria, eccezionale

Contrari

vile, infame, ignobile, ignominiosa