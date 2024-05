La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Il termine nume (dal latino: numen, plurale: numina) nel pensiero romano indica un'espressione di potenza divina. Il significato iniziale di cenno divino naturale, e quindi di "volontà divina della natura", nel tempo si è esteso per metonimia a descrivere il concetto di divinità stessa, e delle sue personificazioni, spesso tutelari e legate a un luogo specifico. Rudolf Otto ha così coniato l'espressione «numinoso» per riferirsi al significato originario del termine, ossia a tutto ciò che è «pregno della potenza di un nume»; questo risulta legato anche alla dicotomia kantiana tra fenomeno e noumeno, cioè alla potenza invisibile che si manifesta nel visibile. Il termine nume sopravvive nell'uso in italiano moderno soprattutto tramite le espressioni di rabbia o stupore «Santi numi!», «Oh numi!» e simili.

nume ( approfondimento) m sing (pl.: numi)

(letterario) divinità, con riferimento particolare alla mitologia classica (senso figurato) individuo che eccelle nel proprio campo sportivo, artistico o professionale fino al punto di essere quasi idolatrato Maradona è il nume del calcio partenopeo

Sillabazione

nu | me

Pronuncia

IPA: /'nu.me/

Etimologia / Derivazione

dal latino numen, deriva da nuere cioè "fare cenno"; dal latino numen ossia divinità

Sinonimi

dio (pagano), divinità (pagana), essere divino

( letterario ) potenza divina, volontà divina

potenza divina, volontà divina ( senso figurato ) autorità, luminare, mago, idolo

autorità, luminare, mago, idolo ( senso figurato ) guida protettore,

guida protettore, (senso figurato) padreterno,

Contrari

demonio, diavolo, essere infernale

(senso figurato) nullità, sconosciuto

Termini correlati

annuire, connivente, renuente

Proverbi e modi di dire