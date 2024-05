Lo è una costa quasi a precipizio

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: La Caria (dal luvio Karuwa, "contrada scoscesa"; in greco aa, in turco Karya) era una regione storica nell'ovest dell'Anatolia, che si estendeva a sud della Ionia, a nord della Licia e a ovest della Frigia. I greci (ioni e dori) ne colonizzarono la regione costiera e si fusero con la popolazione locale. Gli abitanti della Caria, i cari, vi erano stanziati ancor prima dei greci: per Erodoto si trattava di discendenti dei minoici, mentre i cari stessi ritenevano di discendere da popolazioni anatoliche dell'interno e di essere imparentati con i misi e i lidi; la lingua caria era in effetti una lingua anatolica. Un ultimo popolo rilevante per i cari era quello dei Lelegi, un nome con cui forse si indicavano in antico gli antenati dei cari o i precedenti abitanti della loro regione di insediamento successivo.

scoscesa f sing

femminile singolare di scosceso

Voce verbale

scoscesa

participio passato femminile singolare di scoscendere

Sillabazione

sco | scé | sa

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi scosceso

(voce verbale) vedi scoscendere

Sinonimi

in forte pendenza, a picco, ripida, erta, malagevole, accidentata, difficile, pietrosa, sassosa, aspra

Contrari