TARASCONA

Curiosità e Significato di Tarascona

Perché la soluzione è Tarascona? Tarascona è una città francese situata lungo il Rodano, nota per il suo fascino medioevale e le sue mura storiche. Il nome richiama l'immagine di un paesaggio romantico e avventuroso, come quello descritto nelle opere di romanzieri come Queneau o Rabelais. Questa località incanta con il suo passato ricco e il suo carattere pittoresco, rendendola un vero gioiello da scoprire.

Come si scrive la soluzione Tarascona

T Torino

A Ancona

R Roma

A Ancona

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

A Ancona

