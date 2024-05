Teme i cannonieri

Sostantivo

Curiosità su: Nel calcio, il portiere è il giocatore che ha l'obiettivo di difendere la porta della propria squadra. A tale scopo, è l'unico calciatore cui è permesso giocare il pallone con qualsiasi parte del suo corpo, incluse le mani. Tale concessione è tuttavia valida solo all'interno della propria area di rigore: fuori da essa, al portiere vengono applicate le norme valide per i giocatori di movimento. La figura del portiere non ha una precisa regola di riferimento all'interno del regolamento del gioco del calcio; tuttavia, alla terza regola viene indicato l'obbligo dello schieramento di un portiere; alla dodicesima regola è invece stabilito che è un'infrazione toccare deliberatamente il pallone con le mani, fatta eccezione per il portiere all'interno della propria area di rigore: questa affermazione mette chiaramente in evidenza la differenza sostanziale che intercorre tra un portiere e un normale calciatore. Il portiere, per le sue differenze da un giocatore di movimento, è tenuto a indossare una divisa diversa da quella di questi ultimi.

portiere ( approfondimento) m sing

(sport) (calcio) in alcuni giochi a squadre ( calcio, hockey, pallanuoto ), l'estremo difensore che si posiziona nei pressi della porta chi è adibito alla sorveglianza dell'ingresso edifici negli hotel chi accoglie i clienti in arrivo e li assiste alla loro partenza

Sillabazione

por | tiè | re

Pronuncia

IPA: /por'tjre/

Etimologia / Derivazione

dal francese portier, che a sua volta deriva dal latino medievale portarius

Sinonimi

custode, portinaio, portonaio

( raro ) usciere

usciere ( regionale ) guardaporta

guardaporta (di palazzi signorili, edifici pubblici) guardaportone, concierge

guardaportone, concierge (sport) difensore

Contrari