Il Taum pianista

Francese

Sostantivo

Curiosità su: Autorità di regolazione dei trasporti (ART) – autorità amministrativa indipendente italiana di regolazione e garanzia, con sede a Torino art – Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua artificiale Art., in diritto, abbreviazione di articolo Art – Run-time system per sistemi operativi Android Art – gruppo musicale britannico attivo negli anni '60 Art – album di Art Farmer del 1961 Art – commedia teatrale scritta alla fine degli anni ottanta da Yasmina Reza Art – comunità non incorporata statunitense della contea di Mason in Texas Air Reserve Technician o Army Reserve Technician – nucleo di capi, manager, operatori, pianificatori e addestratori dell'aeronautica statunitense in uniforme a tempo pieno in quella che è nota come Air Reserve Component (ARC) dell'Aeronautica degli Stati Uniti Arnaud Art – astista belga

art

arte

Inglese

Sostantivo

art (pl.: arts)

arte

Voce verbale

art

(antico) seconda persona singolare del presente indicativo di be

Francese

The Free Dictionary, edizione online (francese)

Inglese