Taglia il metallo

Voce verbale

Curiosità su: Una sega è un attrezzo atto a tagliare legno o altri materiali, al fine di dividere un pezzo di materiale in parti più piccole secondo le misure desiderate. Consiste in una lama dentata che può essere diritta, circolare o a nastro, fissata su di un supporto per permetterne l'uso manuale o motorizzato. La sega può anche essere usata come strumento musicale (vedi sega musicale). Sebbene la mitologia greca attribuisca a Perdix, nipote di Dedalo, l'invenzione della sega, reperti di legno dell'antico Egitto suggeriscono un'origine più antica (Egitto predinastico).

seghetto

prima persona singolare dell'indicativo presente di seghettare

Etimologia / Derivazione

vedi seghettare