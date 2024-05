Svettano su molti tetti

Sostantivo

Curiosità su: Parafulmini è un singolo del rapper italiano Ernia in collaborazione con i rapper italiani Bresh e Fabri Fibra pubblicato il 26 maggio 2023 come terzo estratto dalla riedizione digitale del quarto album in studio Io non ho paura dalla Island.

parafulmine ( approfondimento) f sing (pl.: parafulmini/)

asta di ferro attaccata al punto più alto di un edificio e collegata a terra da un filo per catturare i fulmini

Sillabazione

pa | ra | fùl | mi | ne

Pronuncia

IPA: /para'fulmine/

Etimologia / Derivazione

formato da para- e fulmine