Suonatori di cornamusa

Voce verbale

Curiosità su: Lo zampognaro è il suonatore di zampogna, uno strumento musicale arcaico a fiato diffuso in Italia centro-meridionale. La zampogna (da non confondere con la cornamusa diffusa nel nord Italia e in altre regioni europee) è uno strumento tradizionale caratterizzato dalla presenza di più canne sonore (chanter).

zampogni

seconda persona singolare dell'indicativo presente di zampognare prima persona singolare del congiuntivo presente di zampognare seconda persona singolare del congiuntivo presente di zampognare terza persona singolare del congiuntivo presente di zampognare terza persona singolare dell'imperativo di zampognare

Etimologia / Derivazione

vedi zampognare