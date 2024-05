Suole per scarpe

Voce verbale

pare

terza persona singolare dell'indicativo presente di parere

Sillabazione

pà | re

Pronuncia

IPA: /'pa.re/

Etimologia / Derivazione

vedi parere

Sinonimi