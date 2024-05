Lo sono le vacche per gli Indù

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: La sagra della primavera (titolo originale francese Le Sacre du printemps, in russo ) è un balletto con musica del compositore russo Igor' Fëdorovic Stravinskij. L'opera fu scritta fra il 1911 e il 1913 per la compagnia dei Balletti russi di Sergej Djagilev; la coreografia originale fu di Vaclav Nižinskij, le scene e i costumi di Nikolaj Konstantinovic Roerich. La prima rappresentazione, avvenuta a Parigi al Théâtre des Champs-Élysées il 29 maggio 1913, segnò un momento fondamentale non solo nella carriera del suo autore, ma anche per la storia del teatro musicale. L'innovazione straordinaria della musica, la coreografia e l'argomento stesso crearono un enorme scandalo e, nonostante le successive schermaglie fra ammiratori entusiasti e acerrimi denigratori, l'opera fu destinata a rimanere una pietra miliare nella letteratura musicale del XX secolo.

sacre f pl

femminile plurale di sacro

Sillabazione

sà | cre

Pronuncia

IPA: /'sakre/

Etimologia / Derivazione

vedi sacro