Smetti d averla proprio quando te la fai

Sostantivo

Curiosità su: La barba è l'insieme dei peli sulla mascella inferiore di un uomo, ma il nome è usato anche in senso più ampio per indicare l'intera peluria nella parte inferiore del viso e davanti al collo negli esseri umani di sesso maschile. È uno dei caratteri sessuali secondari maschili e una delle ultime caratteristiche della pubertà tra gli uomini. Appare con più o meno abbondanza a seconda dell'etnia, ma a volte la sua crescita è ritardata o debole nonostante il verificarsi della pubertà. È segno maschile di dimorfismo sessuale nell'uomo, dovuto alla produzione di testosterone nel corpo. Quando i peli della barba sono lasciati solo sul mento, si parla di pizzetto. A questo proposito, la barba è solo per gli umani maschi adulti, ma più raramente cresce anche negli adolescenti e nelle donne a causa di disturbi ormonali. In molte culture la barba rappresenta un vero e proprio elemento di espressione esteriore della dignità virile (come ricordano anche espressioni del tipo "l'onor del mento").

barba ( approfondimento) f sing (pl.: barbe)

(anatomia) il complesso dei peli presenti sul mento e sulle guance dell'uomo (botanica) radici sottili delle piante (per estensione) zio, uomo anziano (senso figurato) noia

Sillabazione

bàr | ba

Pronuncia

IPA: /'barba/

Etimologia / Derivazione

dal latino barba, probabilmente da barda

Citazione

Sinonimi

peli, pelosità, lanugine, barbetta, barbone, pizzo, pizzetto

( senso figurato ) noia, seccatura, lagna

noia, seccatura, lagna (familiare) uomo barbuto

uomo barbuto (per estensione) autorità, saggio, esperto, anziano

Contrari

piacere, divertimento

Parole derivate

barbarossa, barbino, barbogio, barbuta, barbuto, dopobarba, sbarbare

Termini correlati

pizzo; baffo

Alterati

( accrescitivo ) barbona, barbone

barbona, barbone (peggiorativo) barbaccia

Proverbi e modi di dire

farla in barba a :

: servire di barba e capelli