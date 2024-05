sfrenato eccessivo

Curiosità su: Il narcisismo, nel linguaggio di tutti i giorni, è la tendenza e l'atteggiamento psicologico di compiaciuta ed eccessiva ammirazione di sé stessi, per lo più sinonimo di egocentrismo, egoismo, vanità e presunzione. Applicato a un gruppo sociale, il narcisismo a volte indica elitismo o indifferenza nei confronti della condizione altrui. In psicologia, il termine è utilizzato sia per descrivere l'amor proprio, cioè il sano amore per se stessi, sia uno schema patologico molto specifico di bassa autostima, vergogna, odio di sè, perfezionismo, senso di colpa, vittimismo e rancore, causato da un disturbo del senso di sé, che si riflette nelle relazioni con se stessi e con gli altri. Se si accompagna al machiavellismo e alla psicopatia, il narcisismo è una delle caratteristiche della cosiddetta triade oscura. Il termine narcisismo presenta quindi una vasta gamma di significati, a seconda che venga utilizzato per descrivere un tratto della personalità, un concetto della teoria psicoanalitica, un disturbo mentale, un problema sociale o culturale.

