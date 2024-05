Sebastien celebre cembalaro francese

Sostantivo

Curiosità su: Sébastien Érard (Strasburgo, 5 aprile 1752 – Passy, 5 agosto 1831) è stato un cembalaro e imprenditore francese. Di origini tedesche, si specializzò nella costruzione di pianoforti, clavicembali e arpe, sviluppando le capacità di entrambi questi strumenti e avvicinandosi al piano moderno. Interessatosi in un primo momento nelle tecniche di costruzione del clavicembalo, si specializzò in seguito nella produzioni di arpe e in particolare di pianoforti. Per quest'ultimo nel 1822 sviluppò tecniche e strumentazioni d'avanguardia per l'epoca come lo scappamento semplice e lo scappamento doppio che rivoluzionarono in maniera radicale le tecniche costruttive dello strumento. Produsse inoltre il meccanismo a due gruppi di corde indipendenti per il pianoforte e il meccanismo a tiranti e il doppio movimento per l'arpa. Studiò anche le tecniche di produzione degli organi e nel 1829 costruì l'organo del palazzo delle Tuileries. Il nipote Pierre proseguì l'attività della ditta di famiglia nel campo della costruzione di pianoforti e di arpe.

arpa ( approfondimento) f sing (pl.: arpe)

(musica) strumento musicale cordofono a pizzico formato da un grande telaio triangolare entro il quale corde metalliche o di minua di diversa lunghezza vengono pizzicate con le dita producendo il suono

Sillabazione

àr | pa

Pronuncia

IPA: /'arpa/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo harpa

Parole derivate