La scienza di Lavoisier e Avogadro

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: La chimica (da kemà, il libro dei segreti dell'arte egizia, da cui l'arabo "al-kimiaa" "") è la scienza naturale che studia la composizione, la struttura e le proprietà della materia, sia essa in forma di elementi, specie, composti, miscele o altre sostanze, e i cambiamenti che questi subiscono durante le reazioni e il loro rapporto con l'energia chimica. Studia anche le loro associazioni tramite legami chimici che generano in particolare composti molecolari stabili o intermedi più o meno instabili. Linus Pauling la definì "la scienza che studia le sostanze, la loro struttura (tipi e forme di disposizione degli atomi), le loro proprietà e le reazioni che le trasformano in altre sostanze in riferimento al tempo". La chimica, attraverso una delle sue branche conosciute come chimica supramolecolare, si occupa principalmente di gruppi sopraatomici, come gas, molecole, cristalli e metalli, studiandone la composizione, le proprietà statistiche, le trasformazioni e le reazioni, sebbene la chimica generale includa anche la comprensione, le proprietà e le interazioni della materia su scala atomica.

chimica f sing

femminile singolare di chimico

Sostantivo

chimica ( approfondimento) f sing (pl.: chimiche)

(scienza) disciplina che studia la struttura, le proprietà e le trasformazioni della materia chimica generale : ramo della chimica che studia la struttura degli atomi e dei loro legami

: ramo della chimica che studia la struttura degli atomi e dei loro legami chimica inorganica : ramo della chimica che studia le caratteristiche degli elementi al di fuori del carbonio e dei loro composti

: ramo della chimica che studia le caratteristiche degli elementi al di fuori del carbonio e dei loro composti chimica fisica : ramo della chimica che studia le proprietà fisiche degli atomi e delle molecole

: ramo della chimica che studia le proprietà fisiche degli atomi e delle molecole chimica organica : ramo della chimica che studia le caratteristiche del carbonio e dei suoi composti, molti dei quali formanti la materia vivente

: ramo della chimica che studia le caratteristiche del carbonio e dei suoi composti, molti dei quali formanti la materia vivente industria chimica: ramo dell'industria manifatturiera che produce prodotti chimici (solo singolare) materia di insegnamento universitario e liceale in quasi tutte le scuole superiori italiane la chimica e la biologia sono materie di passaggio

essendo alla base delle arti applicate, la chimica non è considerata una materia scientifica a tutti gli effetti facoltà universitaria nella quale viene insegnata tale materia ingegneria chimica: ramo dell'ingegneria che progetta e realizza impianti e sistemi per l'industria chimica e farmaceutica (senso figurato) complicità profonda al di là dei sensi

Sillabazione

chì | mi | ca

Pronuncia

IPA: /'kimika/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo, forma flessa) da chimico (sostantivo) da alchimia, derivato dall'arabo al-kimiya, "pietra filosofale", a sua volta derivato dal greco antico µea ovvero "fusione"

Citazione

Parole derivate

antropochimica, astrochimica, biochimica, chimica farmaceutica, chimica fine, chimica fisica, chimica industriale, chimica dei materiali, chimica organica, chimica verde, cosmochimica, femtochimica, fitochimica, geochimica, magnetochimica, petrolchimica, sonochimica, stereochimica, spettrochimica, zoochimica

Termini correlati