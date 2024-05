Sostantivo

Curiosità su: Messa in suffragio, nella teologia cattolica, è una Celebrazione Eucaristica in cui vi è l'applicazione di preghiere, indulgenze, opere buone alle anime del Purgatorio, per ottenere da Dio la remissione della pena temporale loro inflitta in sconto dei peccati commessi durante la vita terrena e la conseguente ammissione dal Purgatorio al Paradiso. La Messa di suffragio trova fondamento nel primato petrino e nel potere della Chiesa di legare e sciogliere nella terra e in cielo (MT 16,18-19). L'espressione viene dal latino suffragium, probabilmente composto di sub- e del tema di fragor, cioè "fragore".

fragore m sing (pl.: fragori)

rumore assordante

Sillabazione

fra | gó | re

Etimologia / Derivazione

dal latino fragor che deriva da frangere, cioè "rompere"

Sinonimi

rumore assordante, fracasso, frastuono, strepito, rovinio, sconquasso; boato, rombo, rimbombo, scroscio

( senso figurato ) eco, clamore

eco, clamore rumore

Contrari

silenzio

Parole derivate