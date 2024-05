È a riprova dell assegno emesso

Sostantivo

Curiosità su: In matematica, in particolare in algebra lineare, una matrice è una tabella ordinata di elementi. Ad esempio: ( 1 0 5 1 - 3 0 ) . {\displaystyle {\begin{pmatrix}1&0&5\\1&-3&0\end{pmatrix}}.} Le matrici sono ampiamente usate in matematica e in tutte le scienze per la loro capacità di rappresentare in maniera utile e concisa diversi oggetti matematici, come valori che dipendono da due parametri o anche sistemi lineari, cosa, quest'ultima, che le rende uno strumento centrale dell'analisi matematica.

matrice ( approfondimento) f sing (pl.: matrici)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) tutto quello che è fondamento o origine di qualcosa (matematica) tabella ordinata di elementi (chimica) (chimica analitica) insieme di composti che formano un campione di sostanza tranne l'analita (biologia) gruppo di cellule che presiede alla riproduzione di un tessuto

Sillabazione

ma | trì | ce

Pronuncia

IPA: /ma'trite/

Etimologia / Derivazione

dal latino matrix cioè "madre, utero"

Sinonimi

( senso figurato ) origine, provenienza, formazione, educazione, istruzione, estrazione, causa, motivo, radice, fonte, movente

origine, provenienza, formazione, educazione, istruzione, estrazione, causa, motivo, radice, fonte, movente forma, stampo, modello, cliché, lastra

(di assegno, biglietto) madre

madre ( regionale ) utero

utero (informatica) array

Contrari