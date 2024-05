Riconoscimento da podio olimpico

Sostantivo

Curiosità su: La medaglia, in numismatica, si differenzia dalla moneta, a cui è molto simile, perché coniata ed emessa da privati (ma in alcuni casi anche da stati) per scopi commemorativi e soprattutto non è una merce di scambio poiché priva di valore facciale. Per la forma e l'aspetto le medaglie assomigliano alle monete, ma spesso sono più grandi e hanno una funzione celebrativa, per questo hanno una circolazione più ristretta e non sono soggette all'usura tipica delle monete in circolazione.

medaglia ( approfondimento) f sing (pl.: medaglie)

piccolo disco metallico, senza corso, recante immagini ed iscrizioni conferito come decorazione o coniato in ricordo di un determinato avvenimento

Sillabazione

me | dà | glia

Pronuncia

IPA: /me'daa/

Etimologia / Derivazione

dal latino volgare medialia

Sinonimi

distintivo, decorazione, moneta (celebrativa) onorificenza, premio, riconoscimento

( scherzoso ) ( spregiativo ) patacca

patacca (senso figurato) decorato













Alterati

( diminutivo ) medaglietta, medaglina

medaglietta, medaglina ( accrescitivo ) medagliona

medagliona (peggiorativo) | medagliaccia

Proverbi e modi di dire