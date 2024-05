La racconta il bugiardo

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Panzano in Chianti è una frazione del comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze.

panzana f sing(pl.: panzane)

affermazione priva di fondamento

Sillabazione

pan | zà | na

Pronuncia

IPA: /pan'tsana/

Etimologia / Derivazione

di materia poco consistente come l'omonimo piatto di pan(e) bagnato che inizialmente sazia ma la cui veloce digestione lascia anche la "panza" vuota.





Sinonimi

( familiare ) balla, bubbola, bufala, bugia

balla, bubbola, bufala, bugia ( scherzoso ) calunnia, chiacchiera, ciancia, ciarla, falsità, fandonia, fanfaluca, fanfaronata frottola, invenzione, menzogna, smargiassata, storia

calunnia, chiacchiera, ciancia, ciarla, falsità, fandonia, fanfaluca, fanfaronata frottola, invenzione, menzogna, smargiassata, storia favola, esagerazione, millanteria, vanteria

( popolare ) balla, palla,

balla, palla, ( gergale ) fregnaccia

fregnaccia (letterario) fola









Contrari