Quelli edili realizzano opere

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Col termine costruttore (dal tardo latino constructor) ci si riferisce in generale ad un soggetto impegnato nell'atto di costruire o di sovrintendere alla costruzione di qualcosa. Nello specifico può indicare: Costruttore – nel Medioevo, maestro di una corporazione, esperto nell'arte di costruire Costruttore – in informatica, procedura in uso nei linguaggi di programmazione orientata agli oggetti Costruttore – casa motociclistica Costruttore – casa automobilistica Costruttore ferroviario – azienda specializzata nella fabbricazione e nell'assemblaggio del materiale rotabile ferroviario Costruttore edilizio – imprenditore edile, impegnato cioè nell'edilizia Costruttore navale Costruttori – personaggi dei fumetti Marvel Comics

costruttori m pl

plurale di costruttore

Sostantivo

costruttori m pl

Sillabazione

co | strut | tó | ri

Pronuncia

IPA: /kostrut'tore/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo constructor