Può evitare un gol

Sostantivo

Curiosità su: La parata del Pride (letteralmente parata dell'orgoglio), nota anche come Pride, marcia dell'orgoglio LGBT, è una manifestazione pubblica aperta a tutti (indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall’identità di genere) per celebrare l'accettazione sociale e l'auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, asessuali, non-binarie, intersessuali e queer, dei relativi diritti civili e legali e più in generale l'orgoglio gay. La manifestazione spesso serve anche per rivendicare diritti localmente non ancora acquisiti come il matrimonio tra persone dello stesso sesso o legislazioni meno discriminatorie, più inclusive o tutelative delle persone LGBTQIA+. Questo tipo di evento si svolge in moltissime nazioni del mondo, nella maggior parte dei casi con cadenza annuale e nel periodo del mese di giugno per commemorare i moti di Stonewall avvenuti a New York, momento di svolta epocale per quanto riguarda il movimento LGBTQ+ moderno.

parata ( approfondimento) f sing (pl.: parate)

(sport) nella scherma e nel pugilato, spostamento che annulla l'offensiva dell'avversario lo spadaccino tentò una stoccata ma il suo avversario la schivò con una parata

il pugile tentò il KO ma il suo avversario la schivò con una parata (calcio) manovra con la quale il portiere ferma o devia la palla con le mani nel campetto dell'oratorio il piccolo portiere fece una grande parata (equitazione) inaspettato arresto del cavallo barriera messa sulla strada per impedirne l'accesso (militare) sfilata imponente effettuata durante dei festeggiamenti in occasione del 2 giugno, anniversario della nascita della Repubblica italiana, si tiene una parata militare ai fori imperiali di Roma

Voce verbale

parata

|participio passato femminile di parare

Sillabazione

pa | rà | ta

Pronuncia

IPA: /pa'rata/

Etimologia / Derivazione

derivazione di parare

Sinonimi

(aggettivo) abbigliata, decorata, ornata, rivestita,

abbigliata, decorata, ornata, rivestita, coperta, custodita, difesa, protetta, riparata, schermata,

deviata, scansata, schivata, stornata, sventata; ferma, arrestata, bloccata, evitata, fermata, impedita, trattenuta,

offerta, presentata, porta

(sostantivo) esibizione, sfarzo, sfoggio, mostra, ostentazione,

esibizione, sfarzo, sfoggio, mostra, ostentazione, ( militare ) rassegna, rivista, schieramento, sfilata

rassegna, rivista, schieramento, sfilata ( sport ) arresto, blocco, presa, respinta, schivata,

arresto, blocco, presa, respinta, schivata, impedimento, ostacolo, sbarramento

controffensiva, difesa, reazione, riparo schermo,

( per estensione ) gala, ostentazione, pompa, sontuosità

gala, ostentazione, pompa, sontuosità allineamento, formazione,

piega, prospettiva, situazione

( nella locuzione " veder la mala parata") preparativo

preparativo (marina) parabordo

Contrari

(aggettivo) spogliata, svestita

spogliata, svestita esposta, scoperta

cercata, subita

Varianti

(antico) riparo, impedimento, ostacolo

Proverbi e modi di dire